Pages d'histoire de Ploumanac'h – Le château de Costaérès

Voici le quatrième volet consacré à l’histoire de Ploumanac’h. Nous terminons la série par l’évocation du fameux château de Costaérès qui offre sa silhouette unique à la vue des promeneurs passant à Ploumanac’h ou à Tourony en Trégastel. Construit à la sortie du port, sur un ilot, à la fin du 19e siècle par un ingénieur polonais, Bruno Abdank, il continue aujourd’hui de faire rêver, même si son histoire n’a pas toujours été aussi rose que la côte de granit. Mais laissons Josette Le Guluch nous en parler …

Durée 4’33 – Réalisation : Hervé Sizun (interview et images d’illustration) et Jean-Dominique Gauthier (images complémentaires et montage) – Production TV-Trégor – Septembre 2025

