Pages d’histoire de Ploumanac’h – Le château de Costaérès







Voici le quatrième volet consacré à l’histoire de Ploumanac’h. Nous terminons la série par l’évocation du fameux château de Costaérès qui offre sa silhouette unique à la vue des promeneurs passant à Ploumanac’h ou à Tourony en Trégastel. Construit à la sortie du port, sur un ilot, à la fin du 19e siècle par un ingénieur polonais, Bruno Abdank, il continue aujourd’hui de faire rêver, même si son histoire n’a pas toujours été aussi rose que la côte de granit. Mais laissons Josette Le Guluch nous en parler …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 4’33 – Réalisation : Hervé Sizun (interview et images d’illustration) et Jean-Dominique Gauthier (images complémentaires et montage) – Production TV-Trégor – Septembre 2025

Visionnez d’autres vidéos sur ce même thème

– Pages d’histoire de Ploumanac’h – l’oratoire de Saint-Guirec

– Pages d’histoire de Ploumanac’h – L’enclos de la Chapelle

– Pages d’histoire de Ploumanac’h – de la Villa Eiffel au Chapeau de Napoléon

– Du pardon breton au pardon de Saint-Guirec

hashtags : #Histoire #Chateau #Ploumanach #PerrosGuirec #Tregor #CotesdArmor #Bretagne