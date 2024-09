Le moulin à mer de Troguéry

Visionnez la vidéo en HD

…en cliquant sur la vignette ci-dessus…

Du temps où la mer bretonne produisait de la farine

C’est sur la petite commune de Troguery, sur la rive droite du Jaudy, que se dresse le moulin à mer du Cosquer. La partie centrale de cette imposante bâtisse fut construite en 1840.

Pendant près d’un siècle, le moulin a fonctionné grâce à la simple force marémotrice. Mais les variations d’amplitude et les horaires fantaisistes des marées ont eu raison de cette source d’énergie naturelle et gratuite. Dès 1932, un moteur diesel vint supplanter l’énergie de la marée; et en 1939, c’est un moteur électrique qui est installé pour faire le travail.

C’est en 1919 que le père d’Hervé Thomas a acquis et fait fonctionner le moulin. Il a communiqué son métier à son fils qui a ensuite pris le relais avec passion jusqu’en 1989. Le moulin est désormais au repos. Hervé Thomas, son dernier meunier, nous invite à le visiter

Pour en savoir plus sur le sujet

Visitez le site Bretania.bzh qui propose un article sur ce moulin : suivez ce lien

Visionnez un autre reportage « Le moulin à marée de Bili-Gwenn », réalisé sur ce même moulin en 2008 par Trégor-Vidéo : « Le moulin à marée de Bili-Gwenn »

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 9’44 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Juillet 1994

Visionnez la vidéo en SD

Utilisez la visionneuse simple définition ci-dessous en cas de liaison internet peu rapide

hashtags : #Moulin #Maree #Troguery #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?