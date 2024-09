Chapelle Saint Jérôme de la Salle à Lanmérin

Une restauration bien méritée

La chapelle Saint Jérôme de la Salle a été achevée en 1536. C’est une chapelle seigneuriale classée au titre des Monuments Historiques en 1935. Les travaux successifs menés conjointement par la commune de Lanmérin et les Monuments Historiques ont assuré le clos et le couvert, c’est à dire, la toiture, les vitraux et les portes. Après la restauration de la charpente en 1992-93 et du clocheton début 2000, c’est dorénavant la mise en valeur de l’intérieur qui est au programme. Explications …

Informations sur ce document vidéo

Durée 6’59 – Réalisation Sophie Piat – Production Trégor-Vidéo – Mars 2010

Visionnez la vidéo

En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article …

ou

En simple définition, si liaison internet peu rapide, en utilisant la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Chapelle #Lanmerin #Restauration #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?