Au fil du temps

Les bateaux aussi ont une âme. Et s’il en fallait une preuve, il suffirait d’aller visiter ces vieux rafiots qui finissent leur vie le long des rivages et des rias bretons. Nul doute qu’ils entameront avec vous un dialogue nostalgique et vous emporteront dans leur vécu d’autrefois. En attendant, vous pouvez aussi regarder ce film-photo de Philippe Merriaux qui a su capturer fugitivement l’âme des vieux bateaux abandonnés, par ses images saisissantes et à travers le beau texte de Pascale Mahy.

« En Bretagne nous avons quelques cimetières de bateaux et c’est à Beg Vilin, Le Diben, Camaret et Rostellec que je suis allé pêcher quelques images témoignant des ravages du temps. Et lors de mes prises de vues j’ai eu la chance de récupérer le témoignage d’un de ces valeureux travailleurs qui, depuis longtemps couché sur le flanc, se remémore de bons moments et espère vivre encore longtemps pour raconter aux générations futures sa vie de bourlingage et autres campagnes agitées. » Philippe Merriaux

Durée 6’40 – Film-photo réalisé par Philippe Merriaux – Texte de Pascale Mahy – Septembre 2021

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

