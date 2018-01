Yves Daniou, ancien prisonnier de guerre

Ce second reportage est une interview en français de Yves Daniou par Jean-Jacques Monnier, sous le regard de la caméra d’Olivier Caillebot. Le film est différent du précédent, une interview en breton au cours de laquelle Yves Daniou, né en 1916, retraçait l’ensemble de son parcours.

Dans ce film tourné à Pluzunet, c’est le parcours du combattant puis du prisonnier de guerre qui est au centre du récit, accompagné de cartes qui décrivent la trajectoire d’Yves Daniou à travers la France et l’Allemagne. Le contexte de la guerre et les circonstances de la capture des prisonniers sont restitués à l’aide de documents visuels, souvent des dessins réalisés par les prisonniers.

Scolarisé à l’Ecole primaire supérieure de Tréguier (EPS), Yves Daniou est tour à tour ouvrier agricole, auxiliaire des Postes et même instituteur remplaçant. Mais la guerre de 1939-45 interrompt ce parcours. Ajourné pour raisons de santé en 1937, il est tout de même enrôlé dans l’armée en 1939 en raison de la guerre. Comme beaucoup, il est fait prisonnier en juin 1940 et ne revient qu’en juin 1945. Détenu dans plusieurs stalags de Saxe, il travaille dans les mines, sur des chantiers puis comme jardinier. A son retour, il fera une carrière à la Poste. Cette carrière s’achèvera en 1979 à Pleumeur-Bodou quand sonnera l’heure de la retraite.