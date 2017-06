Le Week-End Chantant de la chorale « Salle de Bain » : « L’Autre bout du monde »….

Le second Week-End Chantant de la chorale « Salle de Bain » de Lannion a eu lieu les 13 et 14 mai derniers, autour des chansons d’Emily LOIZEAU. 350 choristes venus de toute la France (dont une centaine de locaux et près de 80 élèves du Lycée Félix Le Dantec de Lannion) ont convergé vers la Salle des Ursulines de Lannion, décorée pour l’occasion. Pendant les deux jours, ils ont appris 3 chansons de l’artiste puis ont offert en cadeau au public la restitution de ces études, le Dimanche à partir de 16h.

C’est ce processus de travail choral de 2 jours avec les chefs de choeur professionnels de l’association « Chanson Contemporaine » que nous vous proposons de revoir, jusqu’à la restitution finale avec l’auteure. Nous avons suivi pendant deux jours l’apprentissage de la chanson la plus connue d’Emily, L’autre bout du monde, qui date de 2006, et que le grand choeur a eu le plaisir d’accompagner ….

Nous vous promettons de bonnes sensations à revivre ce week-end studieux mais festif.