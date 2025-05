Vivement le Printemps

Le « Printemps des sonneurs », à Lannion, est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et de danse bretonnes. Il précède la saison touristique et s’adresse plus spécialement aux trégorrois. C’est un rassemblement qui montre le travail en profondeur des bagadoù.

Le désir de transmettre

Les organisateurs ont la volonté de transmettre aux jeunes le goût de la musique bretonne et les motiver pour l’avenir. François Le Gall, le président de cette manifestation, nous explique les raisons du succès des précédentes éditions, notamment de l’édition du 19 mai 2024 qui avait pour marraine Soazig Noblet et pour parrain Ronan Le Bars. Le caractère populaire de cette fête gratuite exprime le plaisir de se retrouver …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 10’15 – Réalisation Marcel Le Gall et Pierre Lavanant avec Corentin Jouan pour le montage – Images du printemps des sonneurs 2024 : Jean Carfantan, Bernard Barré, Olivier Costes, Corentin Jouan, Antoine Do Nascimento, Serge Raoul, Marcel Le Gall – Production TV-Trégor – Mai 2025

hashtags : #Fete #Musique #Bagad #Printemps #Sonneur #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne