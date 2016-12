Depuis plus de deux mois à Keraudy, on scie, cloute, peint, décore…Tout est fin prêt ce samedi 10 décembre pour recréer encore une fois la magie authentique de Noël en cette fin d’année 2016.

Tout y est : le petit prince, la belle au bois dormant, Perrette qui a cassé son pot au lait, les trois petits cochons qui narguent le loup, et bien sûr le Père Noël assailli par les enfants. Le crépuscule révèle petit à petit l’enchantement des illuminations. Aurélie et Bernard nous guident à travers ce petit village trégorrois magnifiquement transformé.