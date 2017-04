Ovalie sur Léguer

Non, le rugby ne se pratique pas uniquement dans le sud de la France. Il existe d’autres clubs un peu partout dont certains en Bretagne. Parmi eux, le club de Vieux-Marché, créé en 1994 à l’initiative de Philippe Corson, enseignant en EPS, et d’une poignée d’ étudiants du lycée agricole de Pommerit-Jaudy. Plus de 20 ans après sa création, le club est toujours là, plus vigoureux que jamais. Invitation en images à découvrir ce club et son histoire si singulière …