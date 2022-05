La saga de la Trégor Valley – nouvelles séances

La première projection du film s’est tenue aux BALADINS à Lannion le jeudi 19 mai. Elle a fait salle comble ! Pour ceux qui auraient manqué cette première, trois autres séances sont prévues :

La seconde projection du film se tiendra de nouveau au Cinéma les BALADINS à Lannion le mardi 31 mai à 20h30. Elle sera suivie d’un débat. Les réservations sont closes- C’est complet.

Une troisième projection est prévue au Cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves le vendredi 3 Juin à 20h45– Elle sera suivie d’un débat

Achat anticipé de billets possible et conseillé sur le site web du Douron

Achat de billets également possible sur place avant la projection dans la mesure des places disponibles. Tarif plein : 5 € – Tarif réduit : 3 €

Une quatrième projection est prévue au Cinéma Les Baladins de Perros-Guirec le mardi 7 Juin à 20h30– Elle sera suivie d’un débat

Achat anticipé des billets conseillé sur HelloAsso – Suivre ce lien – Paiement en ligne par CB

Des billets sont en vente également à Tom Librairie au centre-ville de Perros-Guirec

Achat de billets également possible sur place avant la projection dans la mesure des places disponibles.

Tarif plein : 6 € – Tarif réduit : 3 € (pour les moins de 25 ans)

DVD du film disponible à la fin de chaque séance : 10 € / DVD

Pour en savoir plus sur le film, consultez cet article

Nous vous invitons à visionner ci-après la bande-annonce du film

Durée de la bande-annonce 2’14 – Réalisation Olivier Caillebot – Coproduction L.T.W et TV-Trégor – Avril 2022

Pour visionner la bande-annonce en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la bande-annonce en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous



