Jean Claude Thomas, lauréat du prix Hervé Le Menn 2014

Le Prix Hervé Le Menn a été créé par L’Entente Culturelle Bretonne dont le siège est à Plonévez-Porzay (29). Ce prix est attribué à une personne morale ou physique par un jury qui apporte une grande attention à la culture orale particulièrement menacée.

Jean Claude Thomas

Jean Claude Thomas de Quemper-Guézennec (22), passionné par le patrimoine rural, a notamment écrit un livre sur les chapelles, calvaires et fontaines de Quemper-Guézennec. Il a écrit aussi un autre ouvrage sur Paul Antoine Fleuriot de Langle, natif de Quemper-Guézennec et oublié de l’histoire. Celui-ci était le commandant de L’Astrolabe, lors de l’expédition Lapérouse, diligentée par Louis XVI en 1785, et disparu mystérieusement dans le Pacifique en 1787 (*).

Jean Claude Thomas , a été désigné lauréat 2014 du Prix Hervé Le Menn. Retour en images sur cet événement.

Durée 10′ – Réalisation Ferdinand Le Moignier assisté de Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Octobre 2014

