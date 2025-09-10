Formations 2025 au reportage vidéo et au montage

C’est parti ! La rentrée 2025 est faite. Songez dès à présent aux formations qui vous sont proposées par TV-Trégor.

Ces formations sont dispensées un professionnel en vidéo.

Pour vous inscrire, c’est simple : écrivez à « formation@tv-tregor.com » en précisant à quelle(s) formation(s) vous souhaitez participer.

– Inscrivez-vous avant le 30 septembre pour la formation de base

– Inscrivez-vous avant le 31 octobre pour le perfectionnement au montage

Nombre de places limité à 8 personnes par session. Priorité aux premiers inscrits.

Si vous êtes déjà adhérent(e) à TV-Trégor, chaque session de 2 jours vous coûtera 20 €.

Si vous n’êtes pas encore adhérent(e) à TV-Trégor, ajoutez 20 € pour l’adhésion (valable de septembre 2025 à décembre 2026)

Si vous souhaitez adhérer en ligne avec paiement par CB sur HelloAsso, suivez cette page.

Pour le paiement, cela se fera (de préférence) par chèque avec le dépôt du chèque à TV-Trégor avant le 30 septembre pour la formation de base et avant le 31 octobre pour la formation perfectionnement au montage. Votre inscription ne sera validée que suite au dépôt du chèque.

Adresse postale de TV-Trégor : TV-Trégor – Espace de Broglie – 5 rue Louis de Broglie – 22300 Lannion