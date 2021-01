Fête de la Science 2020 au Pôle Phoenix

Pour la 29e édition de la Fête de la Science, la communauté scientifique a accueilli un large public autour du thème « Quelle relation entre l’homme et la nature ». Pendant trois jours, du 2 au 4 octobre 2020, des expositions et animations organisées au Pôle Phoenix et au Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou ont été l’occasion de faciliter l’accès à la culture scientifique. Conférences, expositions, concours vidéo, bandes dessinées, expériences scientifiques, autant de manières d’approcher à son rythme les différentes disciplines.

TV-Trégor a rencontré trois passionnés, Michel Tréheux, Odile Guérin et Michel Hignette qui partagent ici avec nous leur passion pour la science.

Durée 8’54 – Réalisation Sylvie Ollivier, avec Yannick Montreuil – Production TV-Trégor – Janvier 2021 (prises de vue, octobre 2020)

