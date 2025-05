Du pardon breton au pardon de Saint-Guirec

En Bretagne, le pardon désigne une fête à la fois religieuse et profane autour d’un lieu saint, d’une chapelle. C’est une fête qui demande l’indulgence des uns et des autres et constitue une communion entre les participants. Il entretient aussi les anciens rites celtiques autour des quatre éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu.

Le pardon de Saint-Guirec

Donnons la parole à Josette Le Guluch, présidente de l’association « Pour le pardon de Saint-Guirec » qui, après avoir expliqué le concept du pardon breton, nous parle plus précisément de ce pardon traditionnel trégorrois qui se déroule chaque année à Ploumanac’h, avant l’Ascension, avec l’office religieux, la procession, la bénédiction des bateaux et le tantad (feu de joie), clôturant la fête religieuse au son des binious.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée : 6’14 – Réalisation Hervé Sizun et Jean-Dominique Gauthier (montage) avec la participation de Marc Geffroy, Jean Carfantan et Pierre Lavanant pour les images du pardon de Saint-Guirec prises en mai 2023 – Production TV-Trégor – Mai 2025

Autres documents vidéo sur le même thème

– « Le pardon de Saint-Guirec 2023 »

hashtags : #Pardon #Religieux #Ploumanach #PerrosGuirec #Tregor #CotesdArmor #Bretagne