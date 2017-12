Concours de danse Treger à Plestin

Outre ses actions de promotion de la culture bretonne au travers de stages de danse, de musique, de chant et de langue bretonne, l’association Dañs Treger a introduit en 2017 un concours de danse dans le cadre de son festival annuel.

Ce festival, qui a pris cette année le nom de « Gouel Bro Plistin », a sélectionné des sonneurs et, pour la première fois, des danseurs jugés par la fédération War ‘l Leur. Ils représenteront le Trégor à Gourin en septembre 2018 lors du championnat de Bretagne de musique et de danse traditionnelles. Notons que, de plus, ce festival offre des séances de cinéma en breton et un salon du livre réputé dans toute la Bretagne.