Toute l’équipe de TV-Trégor vous souhaite d’une seule voix une Bonne Année 2023. Qu’elle vous maintienne en forme et vous apporte la réalisation de vos projets les plus chers, voire les plus fous.

À propos de projets, TV-Trégor n’en manque pas pour l’année qui s’ouvre devant nous :

Certes le grand projet de « La Saga de la Trégor Valley » est en grande partie derrière nous mais il n’a pas fini sa carrière car nous espérons bien qu’il sera bientôt diffusé sur une chaîne herzienne régionale. Nous vous en dirons plus en temps utile.

TV-Trégor va renouer cette année avec la formule « plateau TV » avec plusieurs caméras et une régie. Pour cela l'association a fait l'acquisition d'une régie numérique et d'une caméra supplémentaire. Et à la mi-février est organisé un stage de trois jours de formation au plateau et à la régie.

Une formation de base au reportage vidéo aura lieu également en fin d'année après la rentrée.

L'association va moderniser son parc de stations de montage en faisant l'acquisition d'un nouveau PC « musclé ». Le logiciel de montage en vogue actuellement est le fameux « DaVinciResolve » que nous avons implémenté sur nos stations

Le site web-TV de TV-Trégor va s'offrir cette année un nouveau look de façon à être plus moderne et plus attractif

Et puis, nous espérons qu'émergeront de l'esprit de nos bénévoles plein de projets de reportages passionnants sur la vie de notre Pays de Trégor (et alentours)

Enfin, TV-Trégor espère bien accueillir en son sein encore davantage de membres motivés pour faire vivre avec passion sa web-TV. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ou simplement à prendre contact lors de l'une de nos permanences (le mardi à partir de 16h30). Voir la page « Qui sommes nous ».

Encore une fois, tous nos meilleurs vœux pour 2023, restez nous fidèles et peut-être à bientôt à propos d’un reportage dans le Pays

