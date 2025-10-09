





Ce film, réalisé en 1981 pour « Bevan e Trebeurden » à l’initiative de Geneviève Prigent, est un hymne poétique à Trébeurden et, plus particulièrement, aux basses mers qui découvrent périodiquement son vaste estran. C’est aussi un éloge aux bassiers qui fouillent infatigablement, à cette occasion, sable et cailloux pour dénicher coquillages et crustacés. Invitation à une balade à marée basse, à Trébeurden, sur un texte d’Annie Desmarteau-Dagorne …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée : 8’10 – Réalisation Alain Brouard avec Michel Lahaussois sur une proposition de Geneviève Prigent – Musique Marie-Annick Laranthec et Jean-Michel Guillanton – Production « Bevan e Trebeurden » – 1981

Grand merci à Alain Brouard de nous avoir confié cet ancien document vidéo pour publication sur TV-Trégor

hashtags : #Maree #Estran #Peche #Trebeurden #Tregor #CotesdArmor #Bretagne