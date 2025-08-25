Attention, des hermelles ! Les coulisses de la réalisation







Des enfants de l’école publique de Trébeurden, ont souhaité réaliser un clip de sensibilisation à la protection des hermelles, ces petits vers marins tubulaires qui colonisent nos rochers sur l’estran. TV-Trégor s’est associée au projet en apportant son soutien technique aux réalisateurs en herbe. Nous vous proposons ici le making-of de la réalisation. Les films réalisés par les enfants feront l’objet d’un autre article à paraître prochainement.

À propos de l’Aire Marine Éducative

Il y a deux ans, une équipe de TV-Trégor était venue à la rencontre des élèves de l’école publique de Trébeurden pour un reportage sur leur aire marine éducative (AME), située à la plage de Pors-Mabo.

Les AME sont une superbe initiative qui nous vient des îles de la Polynésie française, à l’intention des jeunes, en faveur de la connaissance et de la protection de leur environnement et dont le succès ne se dément pas.

Focus sur les hermelles

« Et si on faisait un petit film sur les hermelles » !

Michelle Jacquet, référente de l’AME et présidente de l’association ETAPES22560, a soumis cette idée à TV-Trégor qui a répondu à l’appel, à condition que ce soit les enfants qui réalisent le film et que TV-Trégor soit là en support technique pour les aider.

Stéphanie Gorse, leur enseignante, toujours engagée pour les démarches innovantes et d’ouverture de l’école a accepté de coorganiser ce projet.

Les enfants ont acquis des connaissances sur les hermelles grâce aux interventions de Maïwenn Le Borgne, chargée de mission « Nature 2000 » pour Lannion Trégor Communauté et de Michel Hignette, océanographe-biologiste, président de l’association ArmorScience.

De l’idée à la réalisation

Ainsi, quatre groupes d’élèves furent mis en place, avec les étapes suivantes :

– écriture en classe du scénario et du storyboard,

– présentation du matériel de tournage, à savoir deux smartphones et deux micros-cravates par équipe,

– tournage sur la plage de Pors-Mabo à Trébeurden, malgré les caprices de la météo,

– enfin, prise en main d’un logiciel dédié pour trois séances de montage sur les PC de l’école.

L’équipe de TV-Trégor, qui a accompagné les enfants, était constituée de : Olivier Costes, porteur du projet; assisté de Bernard Barré, Marc Cadoret, Marc Geffroy, Corentin Jouan et Marcel Le Gall.

Informations sur ce making-of

« Attention les hermelles – Les coulisses de la réalisation »

Durée : 4’40 – Réalisation Marc Geffroy – Production TV-Trégor – Août 2025

