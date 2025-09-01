À la découverte des hermelles en quatre clips







Des enfants de l’école publique de Trébeurden, soutenus par leur professeur, Stéphanie Gorse, ont réalisé quatre clips de sensibilisation à la protection des hermelles, ces petits vers marins tubulaires qui colonisent nos rochers sur l’estran. TV-Trégor s’est associée au projet en apportant son soutien technique aux réalisateurs en herbe. Et voici au final les quatre clips pour tout savoir sur les hermelles …

Pour visionner en HD les 4 clips enchaînés à la suite, cliquez sur l’image ci-dessus.

Épilogue

Désormais, non seulement ces enfants connaissent les hermelles mais, en plus, ils ont appris à réaliser un film !

Dans un monde où la vidéo est omniprésente, où l’on reproche souvent aux enfants d’être passifs devant les écrans, on apprécie qu’ils en aient été cette fois les acteurs.

Une belle collaboration qui leur a permis de comprendre la réalisation d’une vidéo. TV-Trégor a eu à cœur de contribuer à ce que les initiés appellent de l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI).

Visionnez les clips

– À la découverte des hermelles – Groupe A

– À la découverte des hermelles – Groupe B

– À la découverte des hermelles – Groupe C

– À la découverte des hermelles – Groupe D

– Les 4 clips enchaînés en simple définition (si votre liaison internet est un peu lente), en suivant ce lien

Visionnez le making-of du projet

– Attention des hermelles ! Les coulisses de la réalisation

Informations sur ces réalisations

Durée totale 10’22 – Réalisation par les élèves de CM de l’école publique de Trébeurden – Production TV-Trégor – Août 2025

L’équipe de TV-Trégor qui a accompagné les enfants était constituée de : Olivier Costes, porteur du projet; assisté de Bernard Barré, Marc Cadoret, Marc Geffroy, Corentin Jouan et Marcel Le Gall.

hashtags : #Hermelle #Estran #Trebeurden #Tregor #CotesdArmor #Bretagne