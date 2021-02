TV-Trégor a le plaisir de vous proposer, pour quelques jours (*) ce court métrage, « Max« , réalisé par Florence Hugues et sélectionné en 2020 au Festival Armoricourt. Ce film, réalisé dans le cadre d’un appel à films « Femmes actives » a pour thème le sexisme et plus particulièrement l’égalité hommes-femmes dans le travail. Il a été nominé par le public parmi 6 films présentés lors de la même séance. Remerciements à la réalisatrice, à la production et à la distribution pour nous avoir accordé l’autorisation de diffuser « Max » sur notre web-TV.

(*) Attention, ce film ne sera visionnable que jusqu’au mercredi 17 février 2021.

Pitch

Maxine est en stage dans un garage automobile. Elle donne toute son énergie et son enthousiasme pour y être embauchée en CDI, travaillant dur. La réalité du monde du travail va malheureusement la rappeler à sa condition : être une femme dans un milieu d’hommes …

Florence Hugues, la réalisatrice : Se formant à l’écriture et à la réalisation à SATIS (Aubagne) puis sur des tournages, Florence Hugues a d’abord travaillé en tant que machiniste. Elle est ensuite devenue assistante de production, se rapprochant du travail des auteurs. En parallèle, elle a réalisé plusieurs courts-métrages en autoproduction, dont « Max » en 2018.

Durée 18’20 – Réalisation Florence Hugues – Production « Marmitafilms », « Sensito Films » – 2018 – Distribution MANIFEST – 81 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris.

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

