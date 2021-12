Le réveil du Dragon

« En 2019 j’ai eu la chance de me trouver au bon endroit quand un animal mythique a fait son apparition. Heureusement j’avais mon appareil photo en bandoulière et « courageusement » je suis allé le photographier sous tous les angles en prenant le risque de me faire écraser voire avaler. Je vous laisse en compagnie de la « bête » et vous souhaite une très bonne période de l’Avent » – Philippe Merriaux –

NDLR : que les trégorrois se rassurent, ce monstre ne sévit pas dans le Trégor mais dans une ville lointaine que l’on appelle Calais, là-bas dans le Nord. Les petits enfants bretons peuvent donc dormir tranquille pendant la nuit de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous !

Durée 3’19 – Réalisation Philippe Merriaux – Décembre 2021 – Avec les remerciements de TV-Trégor à l’auteur pour l’autorisation de diffusion

