Court métrage – Pitch : Carl veut renouer avec Pierre, un ami proche qu’il a perdu de vue. Il s’invite chez lui en compagnie d’une voisine sans gêne à qui il a demandé un petit soutien. Et du soutien il en aura besoin quand il s’apercevra que son vieux pote n’est plus tout seul et a bien changé. Cette comédie d’humour-amer, produite fin 2015, a connu une belle carrière en festival. Vous pouvez la redécouvrir ici pendant 3 semaines. Actualités de Le4 – Société de production installée en Trégor

– En août, l’équipe de « Où t’étais ? » tournera une nouvelle comédie en Ile de france : « Jason & Le pirate » .

– En octobre, Le4 tournera sur ses terres, du côté de Plestin-Les-Grèves et de Locquémeau. Un drame écrit et réalisé par Géraldine Mari. Son titre : « Le bruit de la mer ». Pour plus d’informations, visitez le site de Le4