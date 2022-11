Au moment où se déroule la 14e édition du Festival Armoricourt à Plestin-les-Grèves, TV-Trégor a le plaisir de vous proposer ici un des moyens métrages qui faisait partie de la sélection officielle de l’édition 13 du Festival (en novembre 2021) Il s’agit de « Marylou ».

Les histoires d’amour sont éternelles et inépuisables et chaque époque réinvente la conquête amoureuse à sa façon. En voici une très moderne, rafraichissante et un brin déjantée sur fond de fête costumée. Le pitch du film :

Trois ans après la fin du lycée, trois amis de longue date décident de se revoir lors d’un soir d’Halloween. L’un d’entre eux, Simon, veut absolument profiter de la soirée pour retrouver une jeune fille qui lui a donné son numéro un peu plus tôt, une certaine Marylou …

Pour en savoir plus sur « Marylou », voyez la page Facebook du film (à ce moment-là, le titre était encore « Le gorille, le chevalier et la pirate » – Il a été remplacé ensuite par « Marylou »)

Ci-dessous, la seconde visionneuse vous donne accès à la captation du débat qui a suivi la projection du film lors du Festival Armoricourt de novembre 2021.

Durée 23 minutes

Pour en savoir plus sur l’édition 14 du Festival Armoricourt (du 24 au 27 novembre 2022), consultez cette page.

« Marylou » – Durée 43′ – Un film de Paul Germain – Comédie sentimentale – Scénariste Baptiste Garga – Production Le Rail – 2018

Un grand merci à Paul Germain pour l’autorisation qu’il a accordée à TV-Trégor pour cette diffusion.

Visionnez ci-dessous le débat de 23 minutes qui a suivi la projection du film en novembre 2021 au Cinéma Le Douron

