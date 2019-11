Nous avons le plaisir cette semaine encore de vous proposer un des courts métrages sélectionnés lors de la dernière édition du Festival Armoricourt (à Plestin-les-Grèves, fin septembre 2019). « Lola » est son titre. Un sujet de société traité avec beaucoup de délicatesse et d’humour. On ne vous en dit pas plus, regardez le.

Pitch : Laurent et Marie sont les heureux parents de Lola, 3 ans. Les jeunes parents veulent le meilleur pour leur fille, et souhaitent donc qu’elle intègre la prestigieuse école Saint-Antoine. Mais il y a un « concours d’entrée » et Lola échoue à l’épreuve du cube, se voyant ainsi refuser une scolarité prometteuse. Son père ne peut l’accepter et va faire tout son possible pour que sa fille ait une deuxième chance.

Durée 14’54 – Réalisation « Collectif Peio » (Joséphine Habif , Adrien Guedra-Degeorges, Maxime Azzopardi, Léo-Jean Deschênes).

Grand merci au « Collectif Peio » pour avoir autorisé TV-Trégor à diffuser ce film pendant deux semaines sur son « antenne ».

