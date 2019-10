Le Festival Armoricourt a clôturé sa 11e édition il y a un mois, en fin septembre. 27 films courts ont été projetés pour la plus grande satisfaction du public qui a apprécié, semble-t-il, la sélection proposée. Parmi ces courts métrages, nous avons pu voir « Le dernier colon de Haute-Volta », un film atypique puisque tourné bien loin d’ici dans un petit village du Burkina Faso. On imagine la difficulté de réaliser un film dans un environnement si différent de ce que nous connaissons chez nous. Mais Nicolas Bellaiche a fort bien relevé le défi et nous a présenté un film à la fois léger et grave sur les thématiques du colonialisme et des croyances.

TV-Trégor remercie le réalisateur pour son aimable autorisation de diffusion de son film sur notre « antenne ».

Le pitch : Tiken s’est fait casser sa moto sur la route, un peu avant Tiébélé, un petit village du Burkina Faso (anciennement la Haute-Volta) . Mais ce village semble être resté figé dans le temps, sous le Nassara, un homme blanc étrange et autoritaire qui détient tout les pouvoirs dans la région …

Durée 17’54 – Réalisation Nicolas Bellaiche – Autoproduction – Diffusion TV-Trégor octobre 2019

