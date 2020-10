Jean-Marie Villeneuve est l’un des 22 cinéastes ayant eu un film sélectionné pour l’édition 12 du Festival Armoricourt qui s’est tenue fin septembre 2020. Il était, avec son acteur Patrick Gourlan, le seul représentant présent des courts métrages en compétition. Le public, à l’issue de la projection, a donc pu échanger avec l’auteur et lever un petit coin du mystère. Son film, qui s’intitule « Où est Charlie », est encore actuellement dans le circuit des festivals. Il ne deviendra visible sur le net qu’au printemps prochain. Nous attendrons donc cette période pour le diffuser sur TV-Trégor, avec l’aimable autorisation de son auteur. En attendant, Jean-Marie Villeneuve, réalisateur éclectique dans ses productions, qui vont du micro-métrage au long métrage en passant par le court et le moyen métrage, ceci dans des genres très différents, nous propose aujourd’hui ce très court métrage récent intitulé « L’automne », un sujet simple et émouvant, se passant de tout dialogue. Et il se trouve qu’il correspond bien à l’esprit de cette fin octobre …

Durée : 1’16 – Réalisation (image, son et montage) Jean-Marie Villeneuve – 1er assistant Gaétan Villeneuve – Adaptation de la bande dessinée d’Isabelle Pons . À l’écran Zoé Villeneuve et Laétitia Villeneuve – Autoproduction 2019

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

