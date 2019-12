On y pense parfois et puis … on oublie . On oublie la détresse de ces migrants qui ont fui leur pays d’origine et, par là même, la guerre, la misère. Rêvant d’atteindre l’Eldorado britannique, ils s’entassent dans des camps indignes avec l’espoir de passer le Channel. Ce court métrage nous rappelle, avec beaucoup de réalisme, le drame humain quotidien qui se joue, là, à nos frontières.

Pitch : Simba et Ava vivent dans un camp de migrants. Ils ont fui leur pays il y a des années prétextant le droit de vivre. Arrivés à seulement 33 kilomètres du bout de leur voyage, ils tentent le passage en force d’une dernière frontière, l’Angleterre …

Durée 15′ – Réalisation Victor Ohmer – Scénario de Victor Ohmer et Amandine Clément – 3IS (Institut International Image et Son) – Financement participatif via ULULE

Ce court métrage a reçu le 3e prix du Jury lors de la 11e édition du Festival Armoricourt, en septembre 2019.

Grand merci au réalisateur, Victor Ohmer et au diffuseur, Alfred Lapeyre, d’avoir autorisé la diffusion de ce film pendant deux semaines sur TV-Trégor. Pour en savoir plus sur ce film, consultez sa page Facebook

43 total views, 2 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?