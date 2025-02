Humus vers Humain

Voici le 3ème volet sur le thème des champignons réalisé par Jean Carfantan. Cette fois, il s’agit d’une petite fiction écologique et poétique : deux enfants au cœur d’un conte qui explique la formation de la Terre et en particulier des champignons.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 3’08 – Réalisation Jean Carfantan avec Corentin Jouan, Marc Geffroy, Pierre Lavanant, Antoine Do Nascimento – Motion Design Elouan Carfantan – Jeunes acteurs Naïg et Soen Tassel – Remerciements à Olivier Caillebot et à Sylvain Bouder pour la mise à disposition du studio de tournage du « Couvent Alternatif » de Camlez – Production TV-Trégor – Février 2025 –

