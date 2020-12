Le Festival Armoricourt a pu, malgré la crise sanitaire, tenir, le 26 septembre 2020 sa 12e édition. Une édition un peu simplifiée puisqu’un seul réalisateur de court métrage a fait le déplacement et que l’événement s’est limité à la journée du samedi. Mais une édition riche en bons films et en émotions. Pour en témoigner, nous avons le plaisir de vous présenter sur TV-Trégor cette semaine l’un des films sélectionnés pour participer au Festival. Il s’agit de « Hugo – 18H30 ». Nous espérons que ce film va vous plaire, même s’il aborde un sujet difficile.

Grand merci aux réalisateurs et au producteur pour leur autorisation de diffusion.

Lien vers le site de Simon Helloco

Pitch : Hugo, jeune comédien, se voit proposer, le temps d’un casting, d’être le narrateur, l’acteur et le réalisateur d’une histoire qu’il doit improviser. Il se lance alors dans un récit improbable où il sera question de sexe, de maladie, et d’émancipation …

Durée 13’13 – Réalisation James Maciver et Simon Helloco – Production « Les Films de l’Ermitage » – 2020

Ce film a été sélectionné pour la 12e édition du Festival Armoricourt (Cinéma Le Douron – Plestin-les-Grèves – le 26 septembre 2020).

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

L’équipe d’Armoricourt prépare déjà l’édition 2021 du Festival. Il se déroulera cette fois en fin novembre avec une formule un peu différente bien que les fondamentaux restent les mêmes : « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font ». Mais avant cette date lointaine du mois de novembre, Armoricourt espère pouvoir proposer au public d’autres événements autour du cinéma (si le coronavirus le veut bien). On aura l’occasion de s’en faire l’écho, ici sur TV-Trégor, l’an prochain …

