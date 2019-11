Casus Belli

Voici un film qui a « décoiffé » la dernière édition du Festival Armoricourt. 20 minutes d’action non stop dans les obscures coulisses des services spéciaux de l’armée. On entre là dans le vif d’une géopolitique machiavélique, plus vraie que nature. Ce n’est donc pas un hasard si ce film (d)étonnant, réalisé par Richard Vandal, a reçu le prix Armoricourt en septembre 2019

Le pitch : David, un jeune militaire occidental, rejoint un commando ayant pour mission de protéger une visite diplomatique dans un pays de l’Est en crise, où des rebelles se battent contre le gouvernement. Mais une fois arrivés sur place, on leur donne un nouvel objectif : assassiner le chef de la résistance que le diplomate va rencontrer. Cette nouvelle mission n’est-elle pas en fait le prétexte à une sombre machination ? …

Durée 19’45 – Réalisation Richard Vandal – Autoproduction avec souscription ULULE

