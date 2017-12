« Blouses Blanches »

TV-Trégor a le plaisir de vous proposer, avec l’aimable autorisation de son auteur, Paul-Henri Vallade, un court métrage sélectionné au Festival Armoricourt 2017 et ayant remporté le prix « Armoricourt », décerné par le comité de sélection du festival. Un film au scénario ciselé, entretenant jusqu’au bout une grande tension, et interprété avec brio par ses acteurs Pour en savoir plus sur le Festival Armoricourt, suivez ce lien.