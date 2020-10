La 12e édition du Festival Armoricourt vient à peine de s’achever que déjà, TV-Trégor à le plaisir de vous proposer ici le film francophone qui a reçu le prix du jury Armoricourt 2020, à savoir, « Au-delà des mots », de Thomas Guttierrez. Un film dur, certes, qui met en lumière à la fois la fragilité de nos démocraties et la force du verbe. Bravo à l’auteur et à son équipe.

Pitch : Dans ce monde occupé par une dictature qui dure depuis maintenant plusieurs années, Pierre résiste, en écrivant des poèmes qui sont des appels à la résistance et des cris d’amour à la liberté. Par cet acte, il fait définitivement face au pouvoir en place dans une danse macabre dont il connaît déjà la fin. Bien que vivant caché dans la clandestinité avec son épouse Sophia, son travail est connu par l’occupant. C’est donc sans relâche, lui vouant sans doute une admiration inavouée, que le colonel Kapi traque Pierre …

Durée 14’00 – Court métrage de fiction réalisé par Thomas Guttierrez – Production Up Films – Mai 2019

TV-Trégor remercie Thomas Guttierrez pour son aimable autorisation de diffuser son film pendant deux semaines sur notre « antenne ».

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

Biofilmographie

Né en 1976 dans la région lyonnaise, Thomas Guttierrez développe très tôt le goût du récit. Raconter des histoires, c’est aussi faire vivre des personnages qu’il crée lui même en observant la vie des autres. Le cinéma qu’il aime et qu’il défend est définitivement un « scan » de la société d’aujourd’hui, à travers la description de l’Homme, son existence, ses croyances et sa brutalité parfois. Profondément ancré dans la tradition du film français, son style est plutôt techniquement posé, sans artifices, faisant la part belle aux individus, à leurs vies et à leurs morts. Il se reconnait tout-à-fait dans le cinéma indépendant US.

