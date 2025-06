Les applications de la photonique

Les activités liées à la photonique occupent plus de 1000 emplois sur le bassin de Lannion. Malgré cela, le grand public ne sait pas toujours en quoi consiste la photonique, ni quels sont les métiers concernés et les formations qui y mènent.

Partant de ce constat, TV-Trégor souhaitait réaliser un reportage sur le sujet. Dans le même temps, TV-Trégor et le département MMI de l’IUT de Lannion évoquaient périodiquement le désir de collaborer sur un thème d’intérêt commun. C’est ainsi qu’est né ce projet de documentaire sur la photonique.

Une partition à trois voix

Pour pénétrer le monde de la photonique, TV-Trégor a sollicité Photonics Bretagne qui a répondu favorablement. Ainsi, TV-Trégor, MMI et Photonics Bretagne ont convenu en septembre 2024 de consacrer deux documentaires à la photonique : l’un traitant de la diversité de ses applications, l’autre présentant les formations qui conduisent à ses métiers. Photonics Bretagne a fait découvrir la photonique aux étudiants, les a conseillés et les a mis en contact avec les acteurs locaux. La mise en place des interviews, les prises de vue et le montage ont été réalisés exclusivement par les étudiants entre octobre 2024 et janvier 2025 dans le cadre de leur projet de 3e année de formation.

Visionnez la vidéo

Le premier documentaire, sur les diverses applications de la photonique, vous est proposé dans cet article. Le deuxième, sur les formations à la photonique, vous sera présenté très prochainement.

– Visionnez la vidéo en haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– Visionnez la vidéo en simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 15’00 – Réalisation Awen Escoulan, Aël Delaunay, Maël Guibré, Tom Boeuf (étudiants en MMI ) – Prises de vues aériennes Cédric Le Normand (Le Cèdre Productions) – Coproduction Département MMI de l’IUT de Lannion et TV-Trégor en partenariat avec Photonics Bretagne – Juin 2025

Quelques mots sur les acteurs de cette réalisation

TV-Trégor

TV-Trégor anime une WEB-TV locale qui réalise des reportages sur la vie du Trégor ainsi que des documentaires et des captations d’événements. Il s’agit d’une association « loi 1901 » qui est constituée de bénévoles. Elle a une pratique de longue date de la vidéo dans le Trégor et propose gratuitement près de 1000 reportages en ligne sur ce site.

L’IUT MMI

Le département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) de l’IUT de Lannion forme en 3 ans des professionnels dans les secteurs de la communication, du développement WEB et de la production de contenu multimédia. Ses étudiants et leurs enseignants apportent un regard neuf sur la technique vidéo et sur la communication.

Photonics Bretagne

Photonics Bretagne est une association, implantée au cœur du « Photonics Park » de Lannion, dont rôle est de promouvoir et développer la photonique. Elle fait le lien entre les différents acteurs : industriels, politiques, établissements de formation , établissements de recherche.

