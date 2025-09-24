





Les Journées du crime et de la science, organisées par l’association Crime et Science, se sont déroulées au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou du 23 au 25 mai 2025. Elles portaient sur la police technique et scientifique. Des acteurs majeurs du territoire se sont associés à cet événement : l’IUT, l’ENSSAT, des entreprises, des établissements scolaires. L’entrée était libre et gratuite.

Plus de 30 experts nationaux et internationaux ont exposé leur discipline au cours de tables rondes et de conférences. Un stand librairie a proposé les ouvrages des intervenants. Des échanges avec le public ont pu être réalisés lors de dédicaces.

Découvrez ici en quelques minutes comment la police scientifique recherche la vérité lors d’une enquête criminelle

Durée : 13’07 – Réalisation Hervé Sizun, avec Bernard Barré et Marcel Le Gall – Prises de vue à Pleumeur-Bodou du 23 au 25 mai 2025 – Production TV-Trégor – Septembre 2025

Visitez le site d’ArmorScience où vous trouverez les captations intégrales des 14 conférences ou tables rondes qui se sont tenues lors de ces journées.

