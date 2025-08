Étoile, quelle est ta taille ?

Découvrez, dans ce reportage de TV-Trégor, une réalisation originale et pédagogique récemment implantée à l’entrée du Parc du Radôme de Pleumeur-Bodou. En utilisant les structures sphériques déjà présentes sur le Parc, à savoir le Radôme, le Planétarium et le Domespace, représentant des étoiles géantes, le Club d’Astronomie du Trégor a complété le panel des étoiles les plus connues (dont notre soleil) en réalisant, sur un socle de béton, des sphères les représentant à l’échelle. Grâce aux explications de Jean-Paul Cornec et d’André Simon, on réalise la grande diversité des astres de nos nuits quant à leur taille et à leur couleur, issue de leur température de surface.

Cette installation contribue à nous éclairer quelque peu sur les mystères insondables de notre Univers et va renforcer l’attractivité du Parc du Radôme.

Pour en savoir plus

Le but d’un club d’astronomie est de promouvoir le domaine de l’astronomie, d’observer les étoiles , d’apprendre à les connaître et de partager cette connaissance avec le grand public. Pour en savoir davantage sur le Club d’Astronomie du Trégor, visitez leur site.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 13’49 – Réalisation Hervé Sizun – Tournage le 13 juin 2025 – Production TV-Trégor – Juillet 2025

