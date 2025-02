Prix Hervé Le Menn 2024

Le prix Hervé Le Menn a été créé en 1988 par l’Entente Culturelle Bretonne. Il est attribué annuellement. Son objectif est de distinguer des personnes ou des associations dont les actions à caractère local et non commercial ont contribué notablement à sauvegarder et à promouvoir le patrimoine et la culture de la Bretagne.

Qui a été récompensé en 2024 ?

Tangi Gicquel de l’association Hent Don (chemin creux en breton) a été le lauréat de l’édition 2024 du Prix Hervé Le Menn pour avoir effectué d’importantes recherches sur les noms de lieux en Breton et ainsi enrichi la connaissance de ce patrimoine immatériel hérité de nos anciens. Tout ce travail est désormais immortalisé sur le site web de l’association.

Remise du prix à Bégard

La remise du prix (une assiette personnalisée de la faïencerie de Quimper et un chèque) s’est effectuée à Bégard, au Bon Sauveur, en présence de Vincent Clec’h, le maire, Annie Le Houérou, sénatrice et Joël Philippe, conseiller départemental. Serge Nicolas, président de l’Entente culturelle bretonne, a vivement félicité les membres de Hent Don pour leur travail et a remis le prix à son président, Tangi Gicquel.

Qui était Hervé Le Menn ?

Hervé le Menn est né en 1899 à Hanvec dans le Finistère. Musicien établi à Paris, il a beaucoup œuvré en faveur de la culture bretonne. C’est lui qui a créé dans ce but, en 1954, l’Entente Culturelle Bretonne. Il s’est éteint en 1973.

