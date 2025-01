Pays Fañch et Pays Plinn

Histoire et présent d’une Bretagne intérieure

Une fois n’est pas coutume, nous vous emmenons en Bretagne intérieure, dans une région largement bretonnante, carrefour aux confins du Vannetais, de la Cornouaille, du Trégor et du Goëlo avec cependant plusieurs communes gallèses.







Un riche passé historique, puis le déclin

Ses trente communes ne comptent plus que 15.000 habitants. Après la chute de l’artisanat du lin, l’extraction d’ardoises et de pierre s’est à son tour arrêtée et l’agriculture a perdu beaucoup de bras. Le document plonge dans les tréfonds de l’histoire riche et mouvementée de ce Pays.

Un Pays qui se redresse et vit

Nous allons parcourir ensemble de nombreux lieux où le Pays se distingue : de Bourbriac, avec son festival plinn du Danouët, à Gouarec avec son petit train qui renaît; de l’Abbaye de Bon Repos à Corlay qui maintient la tradition de l’élevage du cheval et des courses hippiques; de Duault et son musée de la Résistance au musée de l’école de Bothoa en Saint Nicolas du Pélem, capitale du Pays Fañch.

Une économie qui trouve sa voie

Ce film évoque également l’économie à travers le dynamisme d’agriculteurs différents dont la figure de proue fut, dès les années 1970, André Pochon. Il y a aussi des entreprises qui bénéficient finalement d’être établies en Bretagne intérieure, proche de toutes les autres Bretagne. Transformer les inconvénients en atouts, c’est l’un des défis relevés par les 17 personnes interviewées.

Une culture bretonne très vivante

Enfin, le trait d’union, c’est bien sûr la culture, la vie associative, les coopérations de proximité. Le Pays Fañch fait référence au port d’une coiffe spécifique et le Pays Plinn correspond assez largement à l’extension traditionnelle de la danse Plinn, le second débordant le premier sur quelques communes plus à l’ouest.

Suivons sans plus tarder nos guides, Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebot, dans ce périple multiculturel au cœur de la Bretagne. Avec la participation de Loic Chapron (réalisation) et d’Alain Vorimore (prise de son).

Visionnez la vidéo

En cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

En cliquant sur l’icône chapitre de la visionneuse BECEDIA, on peut choisir un visionnage par séquence au lieu d’un visionnage d’une seule traite.

Informations sur ce document vidéo

Durée 64 minutes – Film écrit par Jean-Jacques Monnier et Olivier Cailllebot – Réalisation Loïc Chapron, Prise de son et photos du tournage Alain Vorimore. Coproduction : Bretagne Culture Diversité/LTW/TV-Trégor – Décembre 2024

Quelques images du tournage du film

Jean-Jacques Monnier avec Michel Sohier (à droite), président de l’association du musée de l’école de Bothoa.

Loïc Chapron filmant Alain Quillevéré, historien, devant la stèle du maquis de Coat Mallouen

Liloé Himmert, médiatrice culturelle au Musée de Saint-Connan

