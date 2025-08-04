Pages d’histoire de Ploumanac’h – L’oratoire de Saint-Guirec







Nous voici à Ploumanac’h, au cœur de cette côte de Granit Rose qui fait tant rêver. Accompagnés par notre guide, Josette Le Guluch, nous vous invitons à découvrir, à travers cette mini-série, quelques unes des pages de l’histoire de ce village, qui dépend de la commune de Perros-Guirec et qui fut élu, en 2015, Village Préféré des Français, via l’émission de Stéphane Bern.

Dans ce premier volet, nous allons vous parler de l’oratoire de Saint-Guirec qui se situe sur la partie gauche de la plage, regardant vers la mer, d’où tout est arrivé …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 4’24 – Réalisation : Hervé Sizun (interview et images d’illustration) et Jean-Dominique Gauthier (images complémentaires et montage) – Production TV-Trégor – Août 2025

