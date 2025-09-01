Pages d’histoire de Ploumanac’h – de la Villa Eiffel au Chapeau de Napoléon







Dans ce troisième volet consacré à l’histoire de Ploumanac’h, Josette Le Guluch revient sur un passé récent en évoquant la Villa Eiffel, construite au début du XXe siècle, face à la plage, par Albert, le fils de Gustave Eiffel; et, tout à côté, le rocher appelé « Le Chapeau de Napoléon », du fait de sa forme, qui a été au centre d’un événement important pour la Résistance à la fin de la deuxième guerre mondiale.

Informations sur ce document vidéo

Durée 2’44 – Réalisation : Hervé Sizun (interview et images d’illustration) et Jean-Dominique Gauthier (images complémentaires et montage) – Production TV-Trégor – Août/Septembre 2025

