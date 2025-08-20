La Saint-Loup, un festival en Bretagne







Le Festival de la Saint-Loup, à Guingamp, est, depuis de nombreuses années, un rendez-vous incontournable de la musique et de la danse bretonnes. Apparu dans les années 50, il a pour origine la fête de la Saint-Loup qui donnait lieu à une procession en promenade dansée. La reine de la fête était et reste toujours la dérobée de Guingamp. La Saint-Loup n’est pas seulement un spectacle de qualité mais aussi un concours, sous l’oeil expert d’un jury qui évalue les groupes folkloriques venus de toute la Bretagne mais aussi de la région parisienne.

Le Festival de la Saint-Loup donne aussi la place à d’autres musiciens et chanteurs de la scène bretonne offrant ainsi une belle diversité de spectacles.

Informations sur ce document vidéo

Durée : 8’23 – Coproduction Festival de la Saint-Loup / Trégor-Vidéo – Décembre 1995

