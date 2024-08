Gouel broadel ar brezhoneg – 1994

Visionnez la vidéo en HD

Le Festival de la langue bretonne

TV-Trégor vous invite à revivre l’édition 1994 du Festival de la langue bretonne qui se déroulait cette année-là à Spézet (29 – Finistère).

Un festival militant ayant pour principal objet la défense, la préservation et l’épanouissement de la langue et de la culture bretonnes à travers la musique, la danse, la littérature, l’histoire …

Une grande fête populaire

Ce grand rassemblement est l’occasion bien sûr de faire la fête et de se retrouver dans une ambiance conviviale.

Durant ces deux jours du printemps 1994, plus de 10.000 personnes sont venues à Spézet autour de 5 scènes et 300 artistes, dont quelques têtes d’affiche comme Gilles Servat, ardant défenseur de la culture bretonne.

Depuis quelques années, le Festival de la langue bretonne se tient seulement une année sur deux (les années impaires), laissant la place, les années paires, à la Redadeg, une course de relais solidaire, festive et populaire pour apporter son soutien à la langue bretonne.

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 11’56 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Septembre 1994

