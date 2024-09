Ces oiseaux qui parlent – Avec Marcel Le Guilloux

Marcel Le Guilloux

Marcel Le Guilloux est né en 1930 à Lanrivain et décédé à St Nicolas du Pelem, le 10 juin 2024 à l’âge de 94 ans. Chanteur de kan ha diskan parmi les plus réputés, il était connu dans tous les festoù-noz de Bretagne. Il avait aussi une bonne connaissance des traditions orales liées à la nature et s’intéressait à l’interprétation que les gens du peuple donnaient du chant des oiseaux en langue bretonne, en particulier celui des pigeons ramiers …

Daniel Giraudon, collecteur de mémoire

On ne présente plus Daniel Giraudon, professeur émérite de breton à l’UBO et chercheur au CRBC, spécialiste de la culture bretonne. Il a consacré beaucoup de temps à collecter ici et là, dans la campagne bretonne, quantité d’histoires de tradition orale, constituant ainsi un trésor immatériel de l’âme du Pays. Parmi ces enregistrements, il y a ceux concernant les cris et chants des oiseaux, qui, d’après nos conteurs, ont une signification bien précise en breton, engageant ainsi une sorte de dialogue avec celui qui sait les écouter. Ce sont ces histoires cocasses, sorties de l’imagination des conteurs, que Daniel Giraudon nous fait partager ici, pour notre plus grand plaisir.

Sans plus tarder, nous vous invitons à poursuivre votre apprentissage des langages buissonniers avec Marcel Le Guilloux …

Informations sur ce document vidéo

Durée : 4’12 – Collectage (2001) Daniel Giraudon – Images (2001) Frédéric Variot – Montage Marc Cadoret – Production TV-Trégor – Septembre 2024

Visionnez la vidéo

En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article …

ou

En simple définition, si liaison internet peu rapide, en utilisant la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Oiseau #Breton #Collectage #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Visionnez les autres volets de la trilogie

– 1er volet : Ces oiseaux qui parlent – Avec Émile Allain

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?