Ces oiseaux qui parlent – Avec Émile Allain

Visionnez la vidéo en HD

…en cliquant sur la vignette ci-dessus…

Visionnez la vidéo en SD

Utilisez la visionneuse simple définition ci-dessous en cas de liaison internet peu rapide :

Daniel Giraudon, collecteur de mémoire

On ne présente plus Daniel Giraudon, professeur émérite de breton à l’UBO et chercheur au CRBC, spécialiste de la culture bretonne. Il a consacré beaucoup de temps à collecter ici et là, dans la campagne bretonne, quantité d’histoires de tradition orale, constituant ainsi un trésor immatériel de l’âme du Pays. Parmi ces enregistrements, il y a ceux concernant les cris et chants des oiseaux, qui, d’après nos conteurs, ont une signification bien précise en breton, engageant ainsi une sorte de dialogue avec celui qui sait les écouter. Ce sont ces histoires cocasses, sorties de l’imagination des conteurs, que Daniel Giraudon nous fait partager ici, pour notre plus grand plaisir.

Émile Allain

Émile Allain est né en 1919 à Ploubezre au village de Keroual où il est décédé en 2004 à l’âge de 85 ans. C’était un excellent connaisseur de la nature, faune et flore. Il était aussi chasseur de gibier et fin pêcheur de truites et de saumons. Ses parents lui avaient appris gwerzioù et sonioù et il était intarissable sur les croyances et légendes populaires de Bretagne. Il savait transmettre le langage des oiseaux en breton, dont cette anecdote où une grive lui avait annoncé qu’il reviendrait bredouille de la pêche.

Langages buissonniers

Sans plus tarder, nous vous invitons à apprendre les langages buissonniers avec Émile Allain

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée : 5’21 – Collectage (2001) Daniel Giraudon – Images (2001) : Frédéric Variot – Montage Jean-Dominique Gauthier et Marc Cadoret – Production TV-Trégor – Septembre 2024

hashtags : #Oiseau #Breton #Collectage #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?