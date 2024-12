Soazig fait le printemps

Le dimanche 19 mai 2024, les bagadoù et cercles celtiques venus de toute la Bretagne ont proposé du grand spectacle dans les rues de Lannion. Cette quatrième édition du Printemps des sonneurs fut un franc succès, selon son président, François Le Gall.

Soazig Noblet comme marraine

Pour l’édition 2024, le Printemps des Sonneurs s’est choisi Soazig Noblet comme marraine. Née en 1936 à Redon, Soazig Noblet épouse la musique bretonne en intégrant, en 1956, le bagad Nominoë, exclusivement féminin, en tant que joueuse de biniou. Elle en sera également le « Penn soner » (chef d’orchestre). Ses principaux maîtres sont : Herri Léon et Émile Allain (biniou) – Jean L’Helgouach (bombarde) – Polig Monjarret (biniou et bombarde).

La harpe et « An Tregeriz »

Elle découvre ensuite la harpe grâce à l’influence d’Alan Stivell. En 1968, elle s’installe dans le Trégor et crée le trio « An Tregeriz », un ensemble voix-flûte-harpe, qui enregistrera 14 disques jusqu’en 2001 et se produira de nombreuses fois sur scène.

Dans ce reportage, la marraine du printemps des sonneurs de Lannion, interviewée par Pierre Lavanant, se souvient de son parcours musical …

Visionnez la vidéo

– En haute définition en suivant ce lien ou en cliquant sur l’image du début de cet article

ou

– En simple définition en suivant ce lien si votre liaison internet est un peu lente

Informations sur ce document vidéo

Durée : 15’48 – Réalisation de l’interview : Pierre Lavanant avec Marcel Le Gall et Corentin Jouan – Images du Printemps des Sonneurs : Corentin Jouan, Jean Carfantan, Olivier Costes, Bernard Barré, Antoine Do Nascimento – Photographies : Serge Raoul et Marcel Le Gall – Tableaux : Enora Laouénan – Montage : Marcel Le Gall – Production TV-Trégor – Novembre 2024

hashtags : #Sonneur #Musique #Biniou #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?