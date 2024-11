Salon du livre de Lannion – Râmine, peintre et conteur

Ce troisième entretien de la série est consacré à Râmine qui présentait, au salon du livre de Lannion, des ouvrages de récits d’aventures maritimes illustrés par ses tableaux.

À propos de Râmine

Formé à l’ethnologie maritime et à l’École Nationale des Art-Déco, Râmine exerce, depuis 1991, son art pluriel à Brest en mettant en valeur les activités du monde maritime : peintures sur carte marines anciennes, sculptures en matériaux recyclés et édition de livres.

L’artiste est un contemplateur des civilisations maritime dont il extrait la substance onirique nécessaire à sa création graphique. Râmine se dit « chercheur de sens et confiseur d’histoires de mer ».

2e salon du livre de Lannion

L’association Le Dragon Rouge du Trégor Goëlo organisait, le 28 septembre 2024, la deuxième édition du Salon du Livre de Lannion sur le thème « Bretagne est Univers ». Ce salon a rassemblé, dans la grande salle des Ursulines, une trentaine d’écrivains venus de toute la Bretagne. Cinq d’entre eux ont fait l’objet d’un entretien filmé par TV-Trégor. Nous vous proposons ici celui de Râmine, introduit par Irène Bonny, galeriste. Il nous raconte l’histoire passionnante de trois fameuses goélettes : l’Étoile, La Belle Poule et Notre-Dame d’Étel.

La question que tout le monde se pose

« Mais d’où viennent donc ces goélettes ? ». La réponse est dans cet entretien…

Visionnez la vidéo

– En haute définition en suivant ce lien ou en cliquant sur l’image du début de cet article

ou

– En simple définition en suivant ce lien, si votre liaison internet est un peu lente

Informations sur ce document vidéo

Durée : 18’21 – Réalisation Marc Geffroy à la régie avec, sur le plateau, Bernard Barré, Hervé Sizun, Marcel Le Gall, Antoine Do Nascimento, Daniel George et Jean-Dominique Gauthier – Photographe Alain Vorimore – Production TV-Trégor – Octobre 2024

