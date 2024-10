Salon du livre de Lannion – Entretien avec Patrice Baron

2e salon du livre de Lannion

L’association Le Dragon Rouge du Trégor-Goëlo organisait, le 28 septembre 2024, la deuxième édition du Salon du Livre de Lannion sur le thème « Bretagne est Univers ». Ce salon a rassemblé, dans la grande salle des Ursulines, une trentaine d’écrivains venus de toute la Bretagne. Cinq d’entre eux ont fait l’objet d’un entretien filmé par TV-Trégor.

Patrice Baron

Le premier entretien de la série est consacré à Patrice Baron, professeur de lettres classiques et anciennes qui a enseigné à Saint-Jo-Bossuet à Lannion.

Patrice Baron, né au havre, est orphelin dès son plus jeune âge, sa mère ayant disparu tragiquement. Cette blessure, ce manque, ne guériront jamais mais la littérature permet parfois de transcender les drames de la vie. Dans son dernier ouvrage intitulé « Fragments de mémoire et d’oubli », Patrice Baron fait parler les textes anciens des philosophes et poètes grecs à propos du destin de sa mère et du sien : « Les mots qui restent et se mêlent me parlent d’elle ». Sur notre plateau télé, Patrice Baron se confie ainsi à l’éditrice Valérie Lejeune à propos de cet ouvrage plein d’émotions.

