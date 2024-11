Salon du livre de Lannion – Entretien avec Louis Grall

Ce quatrième entretien de la série est consacré à Louis Grall qui présentait, au salon du livre de Lannion, deux ouvrages de littérature poétique : « Le nageur d’Aral » (prix de la ville de Carhaix 2022) et « Le petit frère ».

À propos de Louis Grall

Louis Grall est né à Brest d’un père marin et d’une mère sage-femme. Il n’a quasiment jamais quitté sa ville natale, dont il parle d’ailleurs très bien. Après avoir publié dans diverses revues des poèmes et des nouvelles en Français ou en Breton, la consécration s’est présentée à lui lors de la parution en 2022, aux éditions « La manufacture de livres » , du « nageur d’Aral’, ouvrage qui est une véritable pépite et qui a été récompensé par le prix de la ville de Carhaix la même année. Il a sorti un deuxième roman intitulé « Le petit frère », tout aussi réussi, édité cette fois-ci aux éditions du parapluie jaune. Son style s’apparente à la fois au roman et à la poésie : on pourrait parler de roman poétique. De la belle ouvrage à lire sans modération.

Claude Thomas, président du dragon rouge du Trégor-Goëlo

2e salon du livre de Lannion

L’association Le Dragon Rouge du Trégor Goëlo organisait, le 28 septembre 2024, la deuxième édition du Salon du Livre de Lannion sur le thème « Bretagne est Univers ». Ce salon a rassemblé, dans la grande salle des Ursulines, une trentaine d’écrivains venus de toute la Bretagne. Cinq d’entre eux ont fait l’objet d’un entretien filmé par TV-Trégor. Nous vous proposons ici de rencontrer Louis Grall, interviewé par Claude Thomas, président du « Dragon Rouge ».

Visionnez la vidéo

– En haute définition en suivant ce lien ou en cliquant sur l’image du début de cet article

ou

– En simple définition en suivant ce lien, si votre liaison internet est un peu lente

Informations sur ce document vidéo

Durée : 14’06 – Réalisation Marc Geffroy à la régie avec, sur le plateau, Bernard Barré, Hervé Sizun, Marcel Le Gall, Antoine Do Nascimento, Daniel George et Jean-Dominique Gauthier – Photographe Alain Vorimore – Production TV-Trégor – Octobre 2024

