Salon du livre de Lannion – Entretien avec Dominique Besançon

Ce cinquième et dernier entretien de la série est consacré à Dominique Besançon qui présentait, au Salon du livre de Lannion, son dernier ouvrage « La Bretagne Fantastique », une anthologie, la première semble-t-il, de la littérature fantastique bretonne.

Qu’est-ce que le fantastique ?

Le fantastique, ce n’est ni le surnaturel, ni la science-fiction. Le fantastique a des allures de réel tout en emportant son lecteur dans les méandres inconnus de l’esprit et de l’au-delà. Le lecteur doit se faire complice de l’auteur pour accepter le voyage et se demande, au final, si l’histoire relève du surnaturel ou de la confusion mentale du héros. Dominique Besançon, dans « La Bretagne Fantastique », nous fait découvrir une dizaine d’auteurs bretons qui se sont risqués à pénétrer dans cet univers là.

À propos de Dominique Besançon

Passionnée de littérature bretonne et de traditions populaires, Dominique Besançon a soutenu, en 1985, une thèse sur Anatole Le Braz et La Légende de la mort. Elle a mené depuis un important travail éditorial dans le domaine breton et publié de nombreux ouvrages sur les êtres imaginaires et autres créatures fantastiques du monde entier.

Source BECEDIA

Informations sur ce document vidéo

Durée 13’24 – Réalisation Marc Geffroy à la régie avec, sur le plateau, Bernard Barré, Hervé Sizun, Marcel Le Gall, Antoine Do Nascimento, Daniel George et Jean-Dominique Gauthier – Photographe Alain Vorimore – Production TV-Trégor – Novembre 2024

