Le groupe de musique traditionnelle irlandaise « Lagan » prend son nom de la rivière qui coule non loin de la maison où Hopi a passé son enfance à Lisburn, près de Belfast

Les musiciens du groupe

Dans ce groupe, le percussionniste irlandais David Hopkins, « Hopi », est accompagné de trois musiciens très connus dans le milieu de la musique traditionnelle irlandaise et bretonne. Avec Céline Rivaud, au violon, Erwan Menguy, à la flûte, Catherine Drapier, à la guitare et au chant, et David Hopi Hopkins, au bodhrán, au cajón et au lilting, le groupe Lagan fait preuve de virtuosité et de complicité, dans une bonne humeur contagieuse.

Le répertoire du groupe

Le groupe spécialisé dans la musique traditionnelle irlandaise, interprète des suites de reels, jigs, polkas ainsi que quelques mélodies et chansons.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’01 – Réalisation Loïc Chapron, avec Alain Vorimore – Production TV-Trégor – Janvier 2025

