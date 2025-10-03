Bégard, territoire d’inspiration







À Bégard, petite commune des Côtes d’Armor, l’art contemporain s’est installé le temps d’une résidence artistique. Pendant plusieurs semaines, trois artistes, Kelly Weiss, Samuel François et Iwan Warnet, venus d’horizons différents, ont investi le territoire, découvrant lieux et paysages pour nourrir leur travail de création. Un événement au croisement du partage, de l’expérimentation et de l’ouverture culturelle, qui trouve aujourd’hui son épilogue dans une exposition collective, accessible à tous à la Tannerie de Bégard.

Découvrons ensemble cette aventure artistique qui fait dialoguer un territoire et la création contemporaine.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’01 – Réalisation Christian Fégar – Coproduction « Agence CF Productions » et « TV-Trégor » – Octobre 2025

Pour en savoir plus …

Exposition visible à « La Tannerie » à Bégard jusqu’au 5 octobre 2025

Lien vers le site de « La Tannerie »

